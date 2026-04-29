Negli ultimi tempi si parla sempre più di come Europa e Stati Uniti stiano collaborando nella creazione di una base industriale condivisa nel settore delle tecnologie critiche. Le aziende leader in questo ambito stanno adottando modelli di sviluppo integrati che puntano alla scalabilità e all’applicazione di nuove soluzioni. Questi investimenti strategici mirano a rafforzare la presenza europea in settori chiave e a favorire la cooperazione tra le due sponde dell’Atlantico.

La costruzione di una base industriale condivisa tra Europa e Stati Uniti nelle tecnologie critiche passa sempre più da modelli integrati di sviluppo, scalabilità e applicazione. Tra manifattura avanzata, quantum e infrastrutture strategiche, il rapporto tra le due sponde dell’Atlantico si struttura lungo direttrici operative che intrecciano innovazione industriale, sicurezza e politiche per gli investimenti. Questi alcuni dei temi che sono emersi nel corso di un confronto tra operatori industriali tenutosi nell’ambito dell’ US–Italy Trusted Tech Dialogue promosso dall’ambasciata italiana a Washington assieme al Krach Institute for Tech Diplomacy (leggi qui l’intervista a Keith Krach) e alla Fondazione Serics.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tecnologie critiche e investimenti strategici. Roboze e IonQ raccontano il modello Usa?Europa

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