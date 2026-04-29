Stasera, mercoledì 29 aprile, va in onda un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di approfondimento trasmesso sulla prima serata di Rete 4. Tra gli ospiti previsti ci sono Francesco Rutelli, Angelo Bonelli e Lucia Annunziata. La puntata vede la partecipazione di diverse figure pubbliche, pronti a discutere sui temi di attualità politica. La conduzione è affidata a Tommaso Labate, che torna alla guida del programma.

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 29 aprile, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 29 aprile 2026. Nel corso della serata spazio all’ attualità politica: mentre il Governo è alle prese con diversi nodi da sciogliere, non si placano le polemiche sugli scontri durante i cortei del 25 aprile. Come di consueto, il dibattito sarà arricchito dal commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e dai sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Saranno attesi in studio, fra gli altri: Francesco Rutelli, Lucia Annunziata, Gennaro Sangiuliano, Angelo Bonelli, Augusta Montaruli e Alessandro Sallusti.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Realpolitik: Francesco Rutelli, Angelo Bonelli e Lucia Annunziata tra gli ospiti

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