Il cast del Concertone 2026 si arricchisce con la conferma dei conduttori, che saranno Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama. Dopo aver annunciato gli artisti che si esibiranno, si conoscono ora i nomi di chi condurrà l’evento, segnando l’ultimo elemento necessario per l’organizzazione del tradizionale concerto del Primo Maggio. La presenza di questi tre conduttori completa il quadro di una manifestazione che si svolgerà tra musica e spettacolo.

Svelato il cast degli artisti che saliranno sul palco, mancava soltanto l’ultimo tassello per dare ufficialmente il via al Concerto del Primo Maggio 2026: i nomi dei conduttori. Saranno l’attore Pierpaolo Spollon e le cantanti Arisa e BigMama. Una conduzione del tutto inedita. Per Arisa e Pierpaolo Spollon si tratta della prima volta alla guida dell’evento. Per BigMama è invece una riconferma: l’artista di Avellino torna come presentatrice per il terzo anno consecutivo, dopo aver condotto le edizioni del 2024 e del 2025 insieme ad Ermal Meta e Noemi. L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL, andrà in scena venerdì 1° maggio in Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia a partire dalle ore 15.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama conducono il Concertone 2026

CONCERTO 1 MAGGIO TRA IPOTESI TRASLOCO #RAI1 E TEST CON #ARISA & SPOLLON

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