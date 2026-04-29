Marcell Jacobs svela il debutto! La stagione si apre su un rettilineo da record italiano

Marcell Jacobs ha comunicato che il suo debutto stagionale avverrà mercoledì 20 maggio al Meeting di Savona. La manifestazione si svolge in Italia ed è inserita nel circuito World Continental Tour, nella categoria bronze. La gara rappresenta l'apertura ufficiale della stagione atletica per il velocista, noto per aver stabilito il record italiano sui 100 metri.

Marcell Jacobs ha annunciato data e luogo del suo debutto stagionale: mercoledì 20 maggio prenderà parte al Meeting di Savona, ormai grande classica del panorama mondiale e tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 sui 100 metri ha scelto l’evento in terra ligure per aprire la propria annata agonistica e tornerà così in gara a 242 giorni di distanza dalla sua ultima apparizione pubblica in occasione della staffetta 4×100 dei Mondiali di Tokyo. Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore, che sarà chiaramente impegnato sugli amati 100 metri, ha nel frattempo cambiato allenatore ed è tornato alla corte di coach Paolo Camossi, colui che contribuì a condurlo verso la memorabile apoteosi a cinque cerchi.🔗 Leggi su Oasport.it

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