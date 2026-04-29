Oggi si svolge la tappa del Giro di Romandia 2026, con sette corridori in fuga tra cui figura un atleta con il nome Mattio. Nel gruppo principale si registrano alcuni tentativi di riaggregamento e si segnala una distanza di circa 20 secondi tra il gruppo e la testa della corsa, che ha appena superato la metà del percorso di 85 chilometri. La corsa prosegue con i ciclisti ancora in movimento nel tentativo di mantenere o recuperare posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 La testa della corsa ha da poco superato la metà di questa tappa (85.6 km) 15.29 Scende a 3’20” il ritardo del gruppo. 15.26 La velocità media è di 43 kmh. 15.23 Abbandona la corsa Oscar Onley (Ineos). 15.20 La situazione resta abbastanza congelato. 15.17 Vedremo se Tadej Pogacar vuole subito riscattarsi dopo un prologo non perfetto. 15.14 A tirare il gruppo ci sono UAE ed Ineos. 15.11 100 chilometri alla conclusione. 15.08 Il gruppo resta a 3’35” dagli attaccanti. 15.05 Sempre sette i battistrada: Pietro Mattio (Team Visma Lease a Bike), Sam Oomen (Lidl – Trek), Patrick Gamper (Team Jayco AlUla), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team), Dillon Corkery (Team Picnic PostNL) e Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette in fuga, c’è Mattio! Gruppo a 3? 20?

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette al comando, c’è Pietro Mattio

Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini in testa, gruppo a 3’30”

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; Dove vedere il Giro di Romandia 2026 in TV e streaming? Niente RAI, diretta solo su Eurosport e Discovery+.

LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini in testa, gruppo a 3’30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.05 Sempre sette i battistrada: Pietro Mattio (Team Visma | Lease a Bike), Sam Oomen (Lidl - Trek), Patrick ... oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale del prologo del Giro di Romandia 2026 termina ... oasport.it

Dopo il prologo conquistato ieri da Dorian Godon, il Giro di Romandia propone oggi la prima tappa in linea, che si preannuncia molto dura e chiamerà subito allo scoperto gli uomini di classifica, a partire ovviamente da Tadej Pogacar, grande favorito per la vit - facebook.com facebook

Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Martigny-Martigny: orari, tv, streaming. Attenzione alla salita di Ovronnaz - x.com