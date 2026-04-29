LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sei in fuga c’è Mattio! Gruppo a 2? 30?

Al Giro di Romandia 2026, la tappa di oggi prosegue con alcuni corridori in fuga, tra cui un atleta che ha già guadagnato qualche secondo di vantaggio. Il gruppo principale si trova a circa 30 secondi di distanza, mentre sul traguardo del terzo passaggio sulla salita di La Rasse, la classifica del GPM mostra Thalmann in testa, seguito da Vervaeke e Godon. La corsa continua con un'attenzione particolare alle strategie in vista delle fasi decisive della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Questa la classifica del GPM dopo il terzo passaggio sulla salita di La Rasse: 1 THALMANN Roland 15 2 VERVAEKE Louis 7 3 GODON Dorian 5 4 FAURE PROST Alexy 4 5 SÖDERQVIST Jakob 3 6 OLIVEIRA Ivo 1 7 OOMEN Sam 1 15.48 70 chilometri all’arrivo 15.47 Andamento regolare per il gruppo che in questa salita ha recuperato qualcosa. Il distacco è ora di 2? 28?. 15.45 Mattio rientra subito prima del GPM, dove transita per primo Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) 15.44 Anche Dillon Corkery ha perso contatto. Restano in cinque davanti a 300 metri. 15.44 Ultimi cinquecento metri di salita per la testa della corsa.🔗 Leggi su Oasport.it

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