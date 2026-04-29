LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 3 in fuga con Pogacar il gruppo insegue a 30?

Oggi si svolge la tappa del Giro di Romandia 2026, con tre corridori in fuga tra cui un noto ciclista sloveno. Il gruppo si trova a circa 30 secondi di distanza, mentre si avvicina lo sprint intermedio a Fully. I primi tre classificati nello sprint sono stati Martinez, Pogacar e Nordhagen, rispettivamente con 15, 10 e 6 punti. La corsa prosegue con intensità e attesa per i prossimi sviluppi.

17.25 5 chilometri all’arrivo! Il distacco tra i 4 fuggitivi ed il gruppetto è di 26" 17.23 Questa la classifica a punti aggiornata. Anche questa maglia verrà assegnata al traguardo: 1 POGACAR Tadej 31 2 GODON Dorian 30 3 SÖDERQVIST Jakob 25 4 MARTINEZ Lenny 25 5 OLIVEIRA Ivo 22 6 SCHMID Mauro 19 7 ZINGLE Axel 17 8 VERVAEKE Louis 15 9 WITHEN PHILIPSEN Albert 13 10 ROGLIC Primož 11 17.21 Questi i risultati dello sprint intermedio di Fully, dove non c’è stata volata 17.20 C’è grande intesa in gruppo, dove con cambi regolari stanno guadagnando molto sul quartetto di testa dove non tira Lipowitz. Il distacco è ora di 28" 17.13 Per prendere la maglia a Pogacar basterebbe restare davanti a Lipowitz oppure chiudere terzo con il tedesco secondo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 3 in fuga con Pogacar, il gruppo insegue a 30? Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sei in fuga, c’è Mattio! Gruppo a 2? 30? Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette in fuga, c’è Mattio! Gruppo a 3? 20? Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; Dove vedere il Giro di Romandia 2026 in TV e streaming? Niente RAI, diretta solo su Eurosport e Discovery+. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quartetto in testa alla corsa, c’è Pogacar!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.08 All'arrivo non ci sarà in palio solamente la vittoria di tappa, ma anche la maglia di leader della ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale del prologo del Giro di Romandia 2026 termina ... oasport.it Dopo il prologo conquistato ieri da Dorian Godon, il Giro di Romandia propone oggi la prima tappa in linea, che si preannuncia molto dura e chiamerà subito allo scoperto gli uomini di classifica, a partire ovviamente da Tadej Pogacar, grande favorito per la vit - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Martigny-Martigny: orari, tv, streaming. Attenzione alla salita di Ovronnaz - x.com