L' avvocata di Nessy Guerra a Tgcom24 | Potrebbe andare in carcere in qualsiasi momento

L'avvocata di Nessy Guerra ha dichiarato a Tgcom24 che la sua assistita potrebbe essere arrestata in qualsiasi momento, in seguito alla condanna a sei mesi di carcere per adulterio in Egitto. La condanna è stata emessa recentemente e rappresenta il risultato di un procedimento giudiziario nel paese straniero. Nessy Guerra si trova attualmente in una situazione di incertezza legale.

"Nessy potrebbe essere portata in carcere in qualsiasi momento", è quando detto dall'avvocata di Nessy Guerra, Agata Armanetti, a Tgcom24 dopo la condanna a sei mesi per adulterio in Egitto della sua assistita. "È spaventata, ha paura che la figlia possa essere affidata al padre che è un pluripregiudicato", ha aggiunto la legale della donna. Guerra ha poi ricordato che, in passato, quando Nessy era stata portata in prigione era stata costretta a condividere una cella con un unico buco in mezzo per fare i bisogni con altre 25 detenute.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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