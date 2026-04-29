Investì e uccise Matteo Prodi confermata la condanna per Roberto Grandi

In una decisione definitiva, la corte d'appello ha confermato la condanna a sette mesi di reclusione per omicidio stradale nei confronti di Roberto Grandi. L'incidente in cui è rimasto coinvolto ha causato la morte di Matteo Prodi. La sentenza segue il processo in cui sono stati valutati gli elementi relativi alla dinamica dell'incidente e alla responsabilità dell'imputato. La vicenda si è svolta nel contesto di un procedimento giudiziario iniziato dopo il tragico episodio.

Bologna, 29 aprile 2026 – Confermata in appello la condanna a sette mesi per omicidio stradale per Roberto Grandi, sociologo ed ex pro rettore dell'Università di Bologna, a processo per aver investito con la sua auto e ucciso il 18enne Matteo Prodi, nipote dell'ex eurodeputato Vittorio, fratello di Romano. Il giovane, il 27 febbraio 2020, pedalava sui colli a ridosso della città, all'incrocio tra via di Barbiano e via degli Scalini, quando impattò con l'auto di Grandi, che ha dichiarato di non aver visto la bici che arrivava dalla direzione opposta. In precedenza c'era stato un accordo transattivo tra le parti, con un risarcimento dell'assicurazione per circa un milione e mezzo di euro ai familiari della giovane vittima che hanno ritirato la costituzione di parte civile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investì e uccise Matteo Prodi, confermata la condanna per Roberto Grandi Notizie correlate Uccise la moglie malata di Alzheimer, confermata in appello condanna a 9 anni e 4 mesiArezzo, 26 marzo 2026 – Nessuno sconto di pena in appello per Alessandro Sacchi, l'ottantenne che il 21 giugno 2024 uccise la moglie Serenella,... Uccise la moglie malata d'Alzheimer. Confermata in appello la condanna a 10 anniAlessandro Sacchi, oggi 81enne, sparò alla moglie al termine di un periodo di forte stress traumatico. Contenuti di approfondimento Si parla di: Matteo Prodi morto in bici, confermata in appello la condanna per il professore ed ex assessore Roberto Grandi. Matteo Prodi morto in bici, confermata in appello la condanna per il professore ed ex assessore Roberto GrandiL'incidente sui colli di Bologna nel quale morì il il pronipote di Romano Prodi e nipote dell'ex europarlamentare Vittorio: alla guida dell'auto c'era Grandi, amico di famiglia. Sette mesi e tre giorn ... corrieredibologna.corriere.it Investì e uccise 77enne: condannata a 4 mesiQuattro mesi di reclusione per omicidio stradale, con le attenuanti generiche; è stato riconosciuto il concorso di colpa della vittima. È la sentenza emessa ieri dal giudice Matteo Gambarati per ... ilrestodelcarlino.it