Il centrodestra ha avviato una campagna a livello nazionale e locale a favore degli idonei nei concorsi pubblici, ovvero coloro che hanno superato le prove ma non sono stati inseriti nella graduatoria finale. La questione riguarda la legittimità dello scorrimento delle graduatorie, recentemente confermata dalla Cassazione, che ha stabilito che questa pratica è consentita. La discussione si concentra ora sulle modalità di applicazione delle norme e sui diritti degli interessati.

Il centrodestra sta portando avanti a livello nazionale e anche periferico una battaglia importante in favore degli idonei della pubblica amministrazione, cioè quanti hanno superato un concorso pubblico pur non vincendolo. Da quest’anno esiste la norma che consente solo di inserire il 20% degli idonei tra i posti messi a bando ma anche la giustizia dà ragione a chi chiede di fare scorrere le graduatorie. La Cassazione. Recentemente, nel mese di febbraio, la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha riconosciuto la legittimità della priorità delle aspettative degli idonei. Lo ha reso noto il Comitato Pa Calabria che sostiene la legge regionale depositata dal gruppo consiliare della Lega e fortemente patrocinata da Matteo Salvini.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Idonei nei concorsi, la battaglia del centrodestra e la Cassazione che legittima lo scorrimento

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