Francesco De Carlo ospite di Jimmy Fallon

Nessuno si sarebbe aspettato questa visita, e invece, negli ultimi giorni, è arrivata una sorpresa: un artista italiano è stato ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e ha attirato l’attenzione di molti, segnando un momento inaspettato per la comicità italiana. La presenza in uno dei programmi televisivi più seguiti negli Stati Uniti rappresenta un evento insolito, considerato il contesto internazionale dello show.

Nessuno, fino a qualche giorno fa, avrebbe potuto crederci. Eppure, la tanto bistratta comicità italiana è arrivata in America: al Tonight Show di Jimmy Fallon per l’esattezza. Se l’ospitata dei Maneskin era stata in fin dei conti prevedibile e quella a Sabrina Impacciatore – nel cast della premiatissima The White Lotus – comprensibile, francamente inaspettato è stato lo spazio concesso alla nostra comicità. Nell’ultima puntata del suo late show, Jimmy Fallon ha infatti ospitato Francesco De Carlo. Nella trasmissione serale della NBC, il comico romano si è esibito con un monologo: forse non tra i suoi più brillanti, ma sicuramente efficace per gli spettatori americani.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Francesco De Carlo ospite di Jimmy Fallon Notizie correlate Francesco De Carlo ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, le battute sulla mafia e la Seconda guerra mondialeIl Tonight Show di Jimmy Fallon è uno dei programmi televisivi più seguiti degli Stati Uniti, in particolare sulle coste. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lo stand-up comedian Francesco De Carlo ospite al Tonight show di Jimmy Fallon: Nun ce se crede; Da Roma a New York nel segno della comicità, Francesco De Carlo ospite al Tonight Show; Francesco De Carlo conquista l’America: il comico ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, ma scoppia la polemica; Francesco De Carlo ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, le battute sulla mafia e la Seconda guerra mondiale. Il comico Francesco De Carlo ospite da Jimmy Fallon!Il comico Francesco De Carlo ha portato la stand-up italiana al The Tonight Show di Jimmy Fallon, conquistando pubblico e critica USA. serial.everyeye.it Francesco De Carlo ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, le battute sulla mafia e la Seconda guerra mondialeLo stand-up comedian Francesco De Carlo ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon. Battute su Italia, mafia, Seconda guerra mondiale e immigrati ... virgilio.it La presenza di Francesco De Carlo al Tonight Show di Jimmy Fallon, dove si è esibito con un monologo, rappresenta, a suo modo, un'occasione. Non solo per De Carlo, che sta riuscendo in una cosa difficilissima come costruirsi una carriera negli Stati Uniti, - facebook.com facebook Francesco De Carlo, primo comico italiano della storia, che si esibisce, non come intervistato, al Jimmy Fallon Show. Gli stand up comedian, ignorati alla tv italiana, come il grande Giorgio Montanini, @montagio77, sfondano nella tv americana. Strano e esem x.com