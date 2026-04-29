Fiumicino pubblicato il bando straordinario per 34 licenze taxi stagionali

Il Comune di Fiumicino ha annunciato la pubblicazione di un bando pubblico straordinario per il rilascio di 34 licenze taxi temporanee e sperimentali. La procedura riguarda licenze da assegnare in modo stagionale, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di trasporto durante determinati periodi dell’anno. La pubblicazione del bando è avvenuta il 29 aprile 2026, e le domande potranno essere presentate entro le scadenze indicate.

Fiumicino, 29 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino ha pubblicato un bando pubblico straordinario per il rilascio di 34 licenze taxi aggiuntive a carattere sperimentale e stagionale. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è rafforzare il servizio di trasporto pubblico non di linea nei periodi di maggiore richiesta, in particolare durante la stagione estiva, quando sul territorio aumentano i flussi turistici. Licenze valide fino a 12 mesi non continuativi. Il provvedimento è rivolto esclusivamente ai soggetti già titolari di licenza taxi rilasciata dal Comune di Fiumicino. Le nuove autorizzazioni avranno una durata massima di 12 mesi non continuativi e saranno operative nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Fiumicino, in arrivo il bando per 28 nuove licenze taxi stagionaliFiumicino, 8 aprile 2026 – Dopo il via libera del Consiglio comunale arrivato lo scorso gennaio, il Comune di Fiumicino si prepara a pubblicare il... Fiumicino, via libera alle licenze taxi stagionali sperimentali: previste 34 autorizzazioni aggiuntiveFiumicino, 17 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino si prepara ad attivare un potenziamento sperimentale del servizio taxi attraverso il rilascio di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Fiumicino, al via il bando per 34 licenze taxi stagionali; Fiumicino, svolta per i balneari: i giudici danno l'ok alle concessioni fino al 2033; Fiumicino porta sul mondo. Gli Stati Uniti si avvicinano con un solo biglietto. In arrivo il patto tra Dat e Ita; Concessioni balneari, Pagliuca–Meloni: Basta confusione, il sindaco revochi i bandi e tuteli davvero il territorio. Roma, contributo affitto 2025, stanziati 15 milioni di euro: il bando e chi può fare domandaIn arrivo il bando lanciato dal Comune di Roma per il contributo d’affitto 2025. Un sussidio per le famiglie in difficoltà di 15 milioni di euro stanziati da Roma Capitale grazie ai fondi avanzati dai ... fanpage.it Fiumicino amplia i servizi per la raccolta di sfalci e potature Nuove modalità e punti itineranti sul territorio Nel link tutti i dettagli: https://www.comune.fiumicino.rm.it/it/news/fiumicino-amplia-i-servizi-per-la-raccolta-di-sfalci-e-potature - facebook.com facebook Prima. Durante. Dopo. Al Fersini. A Fiumicino. A Bergamo. Ovunque. Allo stadio. Davanti alla TV. Sotto un maxi schermo. E ancora lì, al ritorno. Avete fatto sentire la vostra voce. Sempre. Grazie. #AvantiLazio x.com