Elezioni 2026 lista Messina protagonista | tutti i candidati al consiglio comunale

A Messina, la lista “Messina protagonista” ha presentato i candidati al consiglio comunale in vista delle elezioni del 2026. La lista, a supporto del candidato sindaco Federico Basile, comprende quindici liste diverse. La consegna ufficiale dei nomi si è svolta nelle scorse ore, segnando un passo importante per la campagna elettorale in corso. I candidati sono stati ufficialmente inseriti nella lista e sono ora in attesa delle prossime fasi del processo elettorale.

Consegnata la lista “Messina protagonista” a sostegno del candidato a sindaco Federico Basile che scende in campo con quindici liste.Ecco i nomi degli aspiranti consiglieriAlibrandi PaoloAlonci Arturo detto AlongiBarbera GiacintoBonanno GiovanniBonfiglio Antonino detto Nino detto.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni 2026, lista "Rinascita Messina": tutti i candidati al consiglio comunaleGaetano Sciacca ha ufficializzato a Palazzo Zanca la presentazione della lista “Rinascita Messina”, schieramento a sostegno della sua candidatura a... Elezioni 2026, lista Lega Messina: tutti i candidati al Consiglio comunaleConsegnata la lista della Lega a sostegno del candidato a sindaco Marcello Scurria che scende in campo con sette liste. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Messina, elezioni amministrative 2026: da domani la presentazione delle liste; Elezioni 2026, lista Rinascita Messina: tutti i candidati al consiglio comunale; Elezioni Messina, altre tre liste presentate da Basile: i NOMI dei candidati; Elezioni amministrative 2026: domande per scrutatori dal 30 aprile al 5 maggio 2026. Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Forza Italia: capolista è un deputato regionaleÈ scaduto oggi, mercoledì 29 aprile, il termine per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e alle circoscrizioni in vista delle elezioni comunali a Messina il 24 e il 25 maggi ... strettoweb.com Elezioni comunali Messina, presentata la lista della Lega: ci sono i consiglieri uscenti ed un ex candidato sindaco | NOMISi sono concluse le operazioni di presentazioni delle liste a Palazzo Zanca in vista delle elezioni comunali di Messina del prossimo 24 e 25 Maggio. A sostegno di Marcello Scurria i partiti del centro ... strettoweb.com Elezioni Amministrative a Barisciano: Fabrizio D’Alessandro corre per il secondo mandato. Il sindaco uscente annuncia ufficialmente la sua ricandidatura per le elezioni del 24 e 25 maggio. Alla guida di una lista civica rinnovata, D’Alessandro punta sulla co - facebook.com facebook 29 aprile 1945 Le donne francesi votano per la prima volta in occasione delle elezioni municipali x.com