Elenchi regionali per il ruolo 2026 | ecco chi può inserirsi Venti giorni di tempo per la domanda IL DECRETO ufficiale

È stato pubblicato il decreto ufficiale che stabilisce la costituzione degli elenchi regionali per il ruolo 2026, in base all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo del 1994. Le istituzioni regionali hanno venti giorni di tempo per l’inserimento delle domande. Questa procedura riguarda i soggetti che possono partecipare alla formazione degli elenchi e quindi accedere alle future nomine.

Costituzione degli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 20262027: decreto MIM n. 68 del 22 aprile 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Elenchi regionali 2026 per il ruolo: ecco cosa c’è da sapere

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