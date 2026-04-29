Chi l’ha Visto? il mistero delle avvelenate di Campobasso al centro della puntata

Stasera, mercoledì 29 aprile, torna su Rai 3 il programma di cronaca nera “Chi l’ha visto?”. La puntata si concentra sul caso delle donne avvelenate a Campobasso, un episodio che ha suscitato molte domande e attenzione nella comunità locale. Federica Sciarelli condurrà il racconto di questa vicenda, offrendo aggiornamenti e approfondimenti sui dettagli finora noti.

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