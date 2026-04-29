Il presidente di un'associazione del settore dei carburanti ha dichiarato che l'azienda non si sente preparata ad affrontare eventuali emergenze. Nello stesso programma televisivo, un rappresentante del settore aeronautico ha commentato le recenti cancellazioni di voli, affermando che si tratta di una crisi che si somma a una situazione già difficile. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante una puntata di un noto approfondimento televisivo, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

"Ogni evento per noi diventa un'emergenza, perché non siamo pronti a livello europeo a fronteggiare le emergenze". Con queste parole Gianni Murano, Presidente Unione Energie per la Mobilità, analizza a "È Sempre Cartabianca" l'incognita carburante dovuta alla guerra in Iran e al conseguente blocco dello Stretto di Hormuz."Questa crisi in Iran si somma a quella russo-ucraina - spiega analizzando la particolarità del momento e denunciando come l'Europa sia "di nuovo impreparata"."Non è isolata ma se ne somma a un'altra di un grosso esportatore sia di petrolio che di prodotti raffinati. L'Europa prendeva dalla Russia circa venti milioni di tonnellate di gasolio ogni anno, che a seguito delle sanzioni è sparito ed è stato ricollocato da altre parti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caro carburanti, il Presidente Unione Energie per la Mobilità: "Non siamo pronti a fronteggiare le emergenze"

Notizie correlate

Leggi anche: Caro carburanti, camion pronti a fermarsi anche in Piemonte: rischio paralisi per le merci

Il caro carburanti blocca le produzioni di asfalto per le strade: l’allarme del Presidente della ProvinciaTempo di lettura: 2 minutiIl caro-carburanti mette in crisi la gestione delle infrastrutture.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Coordinamento, sostegni, fonti pulite e un osservatorio sul carburante: le misure UE contro la crisi energetica; Caro energia, il nuovo piano Ue contro la crisi: sconti per il trasporto pubblico, voucher e aiuti di Stato; Il nuovo piano dell'Europa contro il caro-energia: Voucher e aiuti di Stato; AccelerateEU, da Bruxelles nuove misure contro il caro carburante.

Caro energia, l’Ue valuta la possibilità di aiuti di Stato fino al 50% per contrastare l’aumento del prezzo di carburante e fertilizzantiLa proposta della Commissione Ue è volta a sostenere le aziende energivore e limitare l'effetto a catena sull'inflazione in settori come alimentare e logistica ... affaritaliani.it

Caro carburante, Conerobus in affanno: «Servono ristori dal governo nazionale, nel 2026 spenderemo 1,5 milioni in più»ANCONA - Più che una tegola, una valanga quella che si sta abbattendo su Conerobus: il carburante, per effetto del conflitto in Medio Oriente, è schizzato nuovamente (dopo ... corriereadriatico.it

ASCOLTA il podcast di Rai Radio2 Caterpillar del 15 aprile - GIANNI MURANO, presidente di Unem (Unione Energie per la Mobilità): la chiusura dello stretto di Hormuz e la carenza di carburante - GAVINO MORETTI, corrispondente Rai da Parigi: la Francia - facebook.com facebook