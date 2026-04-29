Carlo Calenda ha commentato l'inchiesta di Thomas Mackinson pubblicata su un quotidiano nazionale, riferendosi a una presunta “campagna d’odio” nei confronti di Minetti. La discussione si è concentrata sulla libertà di informazione e sul modo in cui vengono affrontati certi temi sui media. Il dibattito ha suscitato reazioni e critiche, senza che siano state fornite ulteriori precisazioni sui fatti o sulle accuse specifiche.

di Roberto Celante In relazione all’inchiesta giornalistica di Thomas Mackinson per il Fatto Quotidiano, Carlo Calenda ha utilizzato la locuzione “campagna d’odio”, perdendo una buona occasione per tacere. Il Fatto Quotidiano è stato il primo organo di stampa a dare la notizia della concessione della grazia a Nicole Minetti, ex membro del Consiglio regionale della Lombardia, condannata in via definitiva a tre anni e undici mesi complessivi nei processi “Ruby bis” e “Rimborsopoli”. La notizia è stata data, in quanto la vicenda ha carattere di interesse pubblico, non solo perché ogni provvedimento di clemenza deve essere trasparente e granitico nei suoi presupposti, al pari delle sentenze, essendo questi requisiti essenziali per garantire il rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (art.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caro Calenda, quale ‘campagna d’odio’ su Minetti? Si chiama libertà di informazione

Notizie correlate

Calenda continua gli attacchi al Fatto Quotidiano: “Sul caso Minetti ha montato una campagna d’odio”Sulla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti ha le idee chiarissime Carlo Calenda.

Gualdo a confronto su legalità e libertà d’informazioneGUALDO TADINO – Ha coinvolto l’interesse di tante persone l’incontro col giornalista Sigfrido Ranucci, organizzato dal Comune in collaborazione con...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Caro Calenda, ora le è rimasto solo uno da insultare: sé stesso; Calenda continua gli attacchi al Fatto Quotidiano: Sul caso Minetti ha montato una campagna d’odio; La Vardera scatenato contro Calenda e il suo commissario Italia: Collabora con Lombardo e Cuffaro; Calenda difende i sabotaggi contro l'Ue: Nord Stream? Gli ucraini hanno fatto bene a distruggerlo.

Calenda: Mai con Marrone, sosterremo Lo RussoQuello che si profila dall’altra parte «per noi è inguardabile» quindi «di base appoggeremo Lo Russo alle comunali». Certo, premette, «dipende anche molto da quali saranno le alternative». A sorpresa ... torino.repubblica.it

Calenda: è campagna elettorale demenziale, serve responsabilitàRoma, 8 set. (askanews) – È una campagna elettorale demenziale, sono 20 giorni che chiedo alla politica di incontrarci e di dare il sostegno a Mario Draghi sospendendo la campagna elettorale, il ... affaritaliani.it

Caro Calenda, le scrivo questa cartolina perché la vedo dappertutto e non potevo accettare che non fosse anche qui. Da sempre prezzemolino acido della politica, negli ultimi tempi ha accentuato ancor di più il suo frenetico attivismo: stasera, per dire, è in sce - facebook.com facebook