Calciomercato Milan due addii in vista | Fofana e Loftus?Cheek verso la Premier per finanziare il nuovo progetto

Il Milan si prepara a cambiare il proprio centrocampo nella prossima stagione, con alcuni giocatori che potrebbero lasciare il club. Secondo le fonti di mercato, si parla di un possibile addio di Fofana e Loftus-Cheek, mentre dalla Premier League arrivano segnali di interesse per quest’ultimo. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi ufficiali che potrebbero confermare queste cessioni o aprire nuove trattative.

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