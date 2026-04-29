Bodo Glimt-Start giovedì 30 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra BodoGlimt e Start si terrà giovedì 30 aprile 2026 alle ore 19:00, nel diciottesimo turno di Eliteserien norvegese. Attualmente il BodoGlimt si trova dietro in classifica, avendo alcune partite da recuperare, mentre il Start, neopromosso, si prepara a questa sfida senza particolari assenze. Le formazioni sono in fase di preparazione e le quote per scommettere sono state pubblicate dagli operatori di mercato.

Il BodoGlimt al momento è attardato rispetto alla vetta, ma deve recuperare diverse gare e nel frattempo scende in campo per anticipare la gara contro il neopromosso Start valevole per il diciottesimo turno di Eliteserien norvegese. I Superlaget pagano il pesante KO contro il Viking, ma hanno comunque vinto 3 gare su 5 e vengono da 2 successi senza gol al passivo.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bodo/Glimt-Start (giovedì 30 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Sarpsborg 08-Bodo/Glimt (mercoledì 15 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSi recupera il primo turno di Eliteserien norvegese per il BodoGlimt impegnato allora in Champions, e la squadra di Knutsen è di scena sul campo del... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Norway Tippeligaen Risultati 1993 - Punteggi; Pronostico Viking FK - Rosenborg - Quote & Statistiche - 1 maggio 2026, Eliteserien, Norvegia. Pronostici campionato norvegese, una combo per Bodo Glimt-StartDomani, però, non recupera il match ancora in sospeso, ma anticipa la sfida in programma ai primi di agosto contro lo Start, fanalino di coda insieme all’Aalesund (per la cronaca Bodo-Aalesund è stata ... tuttosport.com Bodo Glimt-Lazio: formazioni, dove vederla in tv e streamingAndata dei quarti di finale di Europa League per la Lazio, unica italiana rimasta nel torneo. La trasferta al Polo Nord per sfidare i norvegesi arriverà a tre giorni dal derby per i biancocelesti, ma ... calciomercato.com