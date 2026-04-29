Beautiful introduce la ‘nuova’ Taylor in trasferta a Montecarlo

Nelle prossime settimane, la soap americana trasmetterà alcune puntate da Montecarlo, dove verrà reintrodotto uno dei personaggi storici. Il ruolo sarà interpretato da una nuova attrice, sostituendo l’attrice precedente. La serie continuerà ad andare in onda su Canale 5, portando i protagonisti in una nuova ambientazione internazionale. La presenza del personaggio sarà centrale nelle trame che seguiranno.

Beautiful va in trasferta. Nelle prossime settimane, su Canale 5, la soap americana si trasferisce a Montecarlo e reintroduce uno storico personaggio, interpretato da una nuova attrice, destinato a tenere banco nelle puntate a venire. Per i telespettatori italiani è arrivato, infatti, il tempo di conoscere la ‘nuova’ Taylor Hayes interpretata da Rebecca Budig. I volti di Taylor nel corso degli anni. 1 di 10 Hunter Tylo – Anni 90 2 di 10 Hunter Tylo 3 di 10 Hunter Tylo Guarda tutte le foto La trama parte quando Ridge Forrester (Thorsten Kaye) e Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) decidono di partire alla volta di Montecarlo per rilanciare ufficialmente la Brooke’s Bedroom.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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