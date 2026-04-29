Questa sera, mercoledì 29 aprile, inizia su Canale 5 la prima puntata di Battiti Live Spring, la versione primaverile dello spettacolo musicale. La trasmissione va in onda in prima serata e vede alla conduzione Michelle Hunziker e Alvin. La puntata presenta il cast che si esibirà durante l’evento e segna l’avvio di una nuova edizione stagionale del programma musicale.

Debutta questa sera, mercoledì 29 aprile, la nuova edizione primaverile di Battiti Live, chiamata Battiti Live Spring, in onda in prima serata su Canale 5 con Michelle Hunziker e Alvin alla conduzione. Il cast della prima puntata. Lo show musicale, in versione Spring per tre puntate, registrato nelle scorse settimane a Ferrara, in Piazza Trento e Trieste, vedrà salire questa sera sul palco: Tommaso Paradiso. Annalisa. Sal Da Vinci. Emma. Rkomi. Geolier. Fedez e Masini. Sayf. Ditonellapiaga. Serena Brancale. Levante. Delia. Ernia. Luchè. Francesco Renga. Noemi. Cioffi. Fabio Rovazzi. Lda e Aka7even. Bresh. Tredici Pietro. Mara Sattei. Battiti Live Spring al via su Canale 5.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Battiti Live Spring al via su Canale 5. Ecco il cast della prima puntata

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Una raccolta di contenuti

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@lucadalessio_real e @aka7even cantano la loro "Poesie clandestine" al Battiti live Spring . #timbattitilivespring #timbattitilive @il_meglio_della_tv_ - facebook.com facebook

Svelato il cast completo di Battiti Live Spring 2026. Dal 29 aprile su Canale 5, tre serate da Ferrara con 52 artisti, tra cui 25 Big di Sanremo. Da Annalisa a Geolier, tutti i nomi sul palco condotto da Michelle Hunziker e Alvin. x.com