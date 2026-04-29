Nella serata di martedì 28 aprile 2026, la replica dell’episodio “Par condicio” de Il Commissario Montalbano su Rai1 ha superato i 3 milioni di spettatori, con una quota di ascolto pari al 17,4%. La puntata del Grande Fratello Vip ha registrato un calo, raggiungendo il 15,5% di share con circa 1.829 spettatori, mentre il programma Belve si è fermato al 10,2%.

Nella serata di ieri, martedì 28 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Par condicio” interessa 3.007.000 spettatori pari al 17.4% di share dalle 21:45 alle 23:29. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.829.000 spettatori con uno share del 15.5% dalle 21:57 alle 1:19 (Night a 839.000 e il 22.3%, Live a 573.000 e il 16.3%). Su Rai2, dopo la presentazione (1.208.000 – 5.8%), Belve intrattiene 1.502.000 spettatori pari al 10.2%. Su Italia1, dopo l’anteprima (1.015.000 – 4.9%), Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 977.000 spettatori con l’8.1%. Su Rai3, dopo la presentazione (466.000 – 2.3%), FarWest segna 627.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 28 Aprile 2026. Montalbano in replica supera i 3 milioni (17.4%), GF Vip stenta al 15.5% (1.829), Belve chiude al 10.2%

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