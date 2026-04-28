Volley b c d My Mech Cervia sono due punti d’oro

La stagione delle squadre di volley di livello B, C e D sta per concludersi, con alcune partite ancora da disputare per definire le classifiche finali e le possibili qualificazioni ai playoff. In particolare, il team di Cervia ha ottenuto due vittorie importanti, che rafforzano la sua posizione in classifica. Le prossime settimane saranno decisive per stabilire i destini delle squadre coinvolte e le eventuali sfide di post stagione.

È quasi al capolinea la stagione del volley di B, C e D, con qualche appendice legata alla post season. Non per la Consar Pietro Pezzi già da tempo retrocessa che, nel girone D di serie B maschile cade 1-3 (25-21, 25-27, 15-25, 23-25) contro l’Hokkaido Bologna. Sugli scudi le ravennati nel girone G di B2 femminile: infatti la grande impresa è della My Mech Cervia che batte la terza forza del campionato, Collemarino 3-2 (25-19, 25-18, 21-25, 24-26, 19-17) ancora in lizza per i playoff. I due punti per le cervesi valgono oro: infatti ora Turchetti (autrice di 20 punti nell’ultima sfida) sono in 11ª posizione, con 4 lunghezze sull’Urbania: se le marchigiane non si riavvicinano a 2 punti per la My Mech sarà salvezza diretta senza playout.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley b, c, d. My Mech Cervia, sono due punti d’oro Notizie correlate Leggi anche: Volley serie B, C, D. La Pietro Pezzi lotta ma non basta. Bene My Mech Cervia e Fenix Faenza Volley serie B, C, D. My Mech Cervia, sconfitta onorevole. L’Orbite lotta, al Russi il derby col MassaCome sempre vasta gamma di risultati nel volley di serie B e in quello regionale per le formazioni ravennati. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Volley serie B C D My Mech la salvezza diretta resta in bilico Poker di vittorie per la Fenix che espugna Gabicce. Volley B, C, D My Mech Cervia, sono due punti d’oroÈ quasi al capolinea la stagione del volley di B, C e D, con qualche appendice legata alla post ... msn.com Volley serie B La My Mech cade in casa al tiebreak con Ancona; In C maschile Pietro Pezzi sempre più in corsa per i playoff. La Fenix Faenza batte Chiusi e risale la chinaVilla Romiti amaro, nel girone D della B maschile: infatti la Querzoli Forlì supera 3-1 (25-17, 25-18, 17-25, 25-12) ... sport.quotidiano.net