Università l' Ersu | Assicurato il 100% delle domande di borsa di studio stanziati 49,5 milioni

L’Ersu Palermo ha comunicato di aver coperto tutte le domande di borse di studio presentate dagli studenti, con uno stanziamento totale di 49,5 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato che tutte le 14.000 richieste sono state accolte e finanziate, garantendo il diritto alle borse di studio a chi aveva fatto domanda. La decisione riguarda l’intera platea di studenti che ha presentato domanda.