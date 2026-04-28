tutti i problemi del decreto sicurezza

È stata approvata e trasformata in legge una norma che prevede sanzioni penali per chi partecipa a manifestazioni pubbliche. La legge include vari articoli riguardanti l’uso delle forze dell’ordine e le modalità di gestione delle proteste. Tra le disposizioni, sono presenti misure che regolano l’identificazione e il trattamento degli individui coinvolti in eventi di piazza. La conversione in legge segue il passaggio attraverso il Parlamento, con votazioni favorevoli e contrarie.

Il 24 aprile la camera ha approvato in maniera definitiva il secondo decreto sicurezza del governo Meloni. Contestualmente l’esecutivo ha dato il via libera a un altro decreto per correggere il primo, come era stato richiesto dal capo dello stato, in particolare sulla norma che prevede un compenso per coloro che riescono a ottenere il rimpatrio volontario di una persona migrante. Il decreto è stato approvato dalla camera a meno di ventiquattr’ore dalla scadenza del termine per l’approvazione, che avrebbe imposto un nuovo passaggio al senato. L’opposizione aveva fatto ostruzionismo, costringendo i parlamentari a una maratona notturna che ha ritardato l’approvazione del decreto, che alla fine è avvenuta intorno a mezzogiorno del 24 aprile con 162 voti a favore, 102 contrari e un astenuto.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Serve un altro decreto sicurezza | Carlo Calenda con Nessuno escluso

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