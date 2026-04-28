Tutti giù per terra Torna il Festival della Lentezza con la dodicesima edizione

A Parma si avvicina la dodicesima edizione del Festival della Lentezza, un evento che invita a rallentare e riflettere sul ritmo della vita quotidiana. Questa mattina, presso lo Spazio ‘51 nella sede della Provincia, è stato presentato il programma ufficiale dell’iniziativa, promossa dall’Associazione Comuni Virtuosi e Turbolenta APS, con il patrocinio del Comune. La manifestazione si svolgerà nel corso di alcuni giorni, coinvolgendo diverse attività e incontri pubblici.

Parma si prepara a rallentare. Presentato questa mattina presso lo Spazio ‘51 nella sede della Provincia di Parma il programma ufficiale della dodicesima edizione del Festival della Lentezza, promosso da Associazione Comuni Virtuosi e Turbolenta APS con il patrocinio del Comune di Parma, della.🔗 Leggi su Parmatoday.it Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate Milazzo Film Festival Attorstudio 2026: Risi, Palmiero e Nugnes tra gli ospiti della dodicesima edizioneLa kermesse milazzese, giunta alla dodicesima edizione e patrocinata anche quest’anno dal Comune di Milazzo, avrà tra i tanti ospiti anche Marco... ‘Cucine da incubo’ torna su Sky Uno: quando in tv e novità della dodicesima edizioneAntonino Cannavacciuolo con ‘Cucine da incubo‘ è pronto a dare consigli per la gestione dei ristoranti. Altri aggiornamenti Tutti giù per terra ad Alice nella Città, Cinzia Scaglione: È un corto duro e necessario sulle conseguenze di una violenzaDiretto da Marco Simon Puccioni, Tutti giù per terra è stato presentato alla XXIII edizione di Alice nella Città. Ne parla direttamente Cinzia Scaglione, protagonista e sceneggiatrice del corto. Due ... comingsoon.it Cinzia Scaglione e a Beatrice Stella nel corto Tutti giù per terra di Marco Simon PuccioniNell’ambito della XXIII edizione di Alice nella Città – sezione Onde corte, proiezioni speciali – all'interno della Festa del Cinema di Roma, Tutti giù per terra segna il ritorno di Marco Simon ... tg24.sky.it