A Trieste è stato avviato un progetto volto a recuperare circa 70.000 metri cubi d’acqua che si trovano nelle gallerie del rione San Giovanni. L’intervento riguarda principalmente le fontane storiche della città, con l’obiettivo di riutilizzare questa risorsa idrica. Il piano prevede interventi di restauro e di gestione del patrimonio idrico, senza modificare l’aspetto estetico delle fontane.

? Cosa sapere Progetto a Trieste recupera 70.000 metri cubi d'acqua dispersi nelle gallerie del rione San Giovanni.. Il ripristino dei condotti Teresiani permetterà di riattivare le fontane storiche di Piazza Unità.. Circa 70.000 metri cubi d’acqua svaniscono ogni anno tra le gallerie del rione San Giovanni a Trieste, alimentando un progetto di recupero che punta a far tornare la vita nelle fontane storiche della città. Il convegno organizzato dalla Società adriatica di speleologia, insieme al Museo di Storia Naturale e al Comune di Trieste, ha tracciato un ponte tra i segreti dei sotterranei e la gestione idrica moderna. Al centro del dibattito, l’acquedotto Teresiano, un’opera monumentale che si snoda sotto il tessuto urbano, oggi oggetto di una nuova e ambiziosa fase di riqualificazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, il piano per salvare 70.000 m³ d’acqua e le fontane storiche

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