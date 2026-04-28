Terrore a Castelletto | rapina violenta a un’anziana sotto casa

Il 26 aprile, in corso Firenze a Castelletto, un’anziana di 86 anni è stata vittima di una rapina violenta. Secondo quanto riferito, la donna è stata aggredita sotto casa e derubata da un individuo che si è avvicinato con fare aggressivo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che stanno conducendo le indagini per identificare l’autore dell’episodio.

? Cosa sapere Rapina a Castelletto: donna di 86 anni aggredita e derubata in corso Firenze il 26 aprile.. La squadra mobile indaga sulla fuga dell'uomo verso la zona alta senza telecamere di sorveglianza.. L’aggressione violenta subita da una donna di 86 anni in corso Firenze, nel quartiere di Castelletto, ha scosso la tranquillità della domenica mattina del 26 aprile intorno alle ore 10:30. Il fatto si è consumato mentre l’anziana stava rientrando a casa con i sacchetti della spesa. Nel momento esatto in cui la signora stava inserendo la chiave nella serratura del portone del proprio palazzo, è stata colpita alle spalle da un uomo non ancora identificato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Castelletto: rapina violenta a un’anziana sotto casa Notizie correlate Leggi anche: Terrore a Capalbio, rapina in villa nella notte. Marito e moglie sequestrati. “Attimi di terrore, siamo sotto choc” Leggi anche: Violenta rapina dopo la messa in chiesa: anziana ferita, malvivente arrestato