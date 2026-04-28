Dal 2 maggio, entrerà in vigore il nuovo sistema di riduzione delle accise sui carburanti, che varierà in base al reddito. La modifica influenzerà il prezzo alla pompa e si avvicina la scadenza prevista per questa misura. Si attende una possibile proroga per evitare un aumento dei costi legato al rialzo delle accise. La situazione rimane in attesa di eventuali annunci ufficiali.

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza del taglio delle accise e si attende la proroga per evitare il rialzo dei prezzi. Lo “sconto” di 24,4 centesimi terminerà infatti il 1° maggio e, senza una decisione da parte dell’esecutivo, a partire dal 2 maggio i prezzi torneranno a crescere. La benzina sfiorerà i due euro al litro, mentre il diesel rischia di diventare il più caro d’Europa. Per questo si stanno cercando soluzioni: si ipotizza un aiuto agli autotrasportatori e ai redditi bassi. Questo significa che il Governo potrebbe decidere per sconti riservati solo ad alcune categorie. Il motivo dietro alla selezione è il costo del taglio delle accise, che per 45 giorni ha già superato il mezzo miliardo di euro; per finanziare nuove estensioni servirebbero ulteriori 500-600 milioni di euro.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio delle accise in base al reddito dal 2 maggio, cambia il prezzo dei carburanti

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