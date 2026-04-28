Su Prime Video il film La Sobrietà di Carlo Fenizi con Amanda Lear nei panni di una suora Il video di Amicait

Su Prime Video è disponibile il film La Sobrietà, diretto da Carlo Fenizi e interpretato da Amanda Lear nel ruolo di una suora. Recentemente, è stata diffusa una clip tratta dalla pellicola, pubblicata da Amica.it. La scena mostrata riguarda un momento specifico del film, senza ulteriori dettagli sulla trama o sui personaggi. La produzione è accessibile agli spettatori che desiderano approfondire la storia proposta.

(askanews) – Una clip tratta dal film La Sobrietà con Amanda Lear nei panni di una suora. È tratta da La Sobrietà, in arrivo in anteprima su Prime Video, diretto da Carlo Fenizi ( Effetto Paradosso, Istmo ); un film che, in una chiave tra mockumentary e commedia nera, accompagna lo spettatore dietro le quinte degli ambienti cinematografici, tra manie e debolezze dei suoi protagonisti. GUARDA LE FOTO Amanda Lear: La mostra alla Milano Art Gallery. Al centro della storia una nota actor coach e un fantasioso regista che decide di realizzare un documentario proprio per smascherarne il metodo d’insegnamento, molto famoso quanto manipolatorio. Nel...🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Su Prime Video il film La Sobrietà, di Carlo Fenizi, con Amanda Lear nei panni di una suora. Il video di Amica.it

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