Negli ultimi mesi, la prima serata di Rai1 ha visto un inizio sempre più tardivo, influenzando le trasmissioni in onda. Questa modifica ha avuto ripercussioni sia sulle fiction che sui reality show come il Grande Fratello Vip e I Cesaroni, che vengono trasmessi successivamente. La variazione negli orari ha suscitato discussioni tra i telespettatori e gli addetti ai lavori, senza però determinare cambiamenti ufficiali nella programmazione.

Non si parla d’altro negli ultimi mesi: la prima serata inizia sempre più tardi. Ne risentono le fiction, ma anche le puntate dei reality show (pensiamo al Grande Fratello Vip, o ancora a I Cesaroni, per rimanere in casa Mediadet). Persino i vip stessi si sono espressi sull’allungamento della fascia Access Prime Time: Cristiana Capotondi ha bocciato in toto l’inizio della prima serata alle 22, un orario non adatto non solo per le famiglie, ma anche per tutti coloro che il giorno successivo hanno l’appuntamento con la sveglia e il lavoro. E allora Rai e Mediaset sono all’opera con un piccolo test: allungare Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna fino alle 22, per poi mandare in onda un solo episodio delle fiction.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino si allunga, il test della prima serata di Rai1 dopo le polemiche

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