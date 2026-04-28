Spazi museali a supporto delle fragilità cognitive | RavennAntica capofila della rete Mader

Il progetto Mader, promosso in Emilia-Romagna e coordinato dalla Fondazione RavennAntica, mira a rendere i musei regionali più accessibili a persone con fragilità cognitive e ai loro caregiver. L’iniziativa si concentra sulla trasformazione degli spazi museali in ambienti di relazione e inclusione, con l’obiettivo di favorire il benessere di chi affronta queste difficoltà. La rete coinvolge diverse istituzioni culturali della regione, che collaborano per sviluppare attività e servizi dedicati.

Il progetto Mader– Musei per l’Alzheimer e le demenze Emilia-Romagna, coordinato dalla Fondazione RavennAntica, continua il suo percorso di crescita, trasformando i musei regionali in spazi di relazione, inclusione e benessere per persone con fragilità cognitiva e caregiver. L’iniziativa supera.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Castello Sant’Angelo si rinnova: nuovi spazi museali e via agli scavi di FinziadeUn nuovo tassello per la valorizzazione culturale e archeologica del territorio di Licata. Firenze, l’Opera del Duomo avvia la messa in sicurezza del campanile e raddoppia gli spazi musealiFIRENZE – L’Opera di Santa Maria del Fiore ha formalizzato un vasto piano di interventi strutturali e conservativi destinato a trasformare l’assetto... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Creative Age, l’arte come spazio di cura: musei e percorsi culturali per persone con demenza e caregiver; Pubblicato l’Avviso concorrenziale Notte dei Musei 2026; Maggio 2026 al MANLo; Nei musei del Mugello torna Tracce di Memoria per il benessere delle persone con Alzheimer. È con piacere che ho partecipato all’apertura della mostra “L’Alfabeto del Fiore – Metamorfosi del Garofalo nella pittura di Emiliano Alfonsi”, ospitata al Museo virtuale del Garofalo a Canaro. Un progetto che valorizza gli spazi museali come luoghi vivi di dialo facebook