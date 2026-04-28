Roberto Sosa, conosciuto come El Pampa, ha commentato la situazione del Napoli sottolineando la forza della squadra attuale. Ha aggiunto che il futuro del club dipende dall’intervento di Conte, e ha espresso la necessità di ottenere chiarezza sulle decisioni in corso. Le sue parole riflettono l’attaccamento alla squadra e la volontà di capire quale direzione verrà presa per il proseguo della stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Roberto Sosa, per tutti El Pampa, guarda il Napoli con gli occhi di chi quella maglia l’ha amata davvero. E da Napoli non se n’è più andato. Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante azzurro analizza il presente e soprattutto il futuro del club, partendo da un punto chiave: la panchina. La Gazzetta dello Sport sottolinea come per Sosa tutto ruoti attorno alla scelta su Conte e agli obiettivi in Champions. «Bisogna capire chi sarà l’allenatore e che ruolo vorrà avere il Napoli in Champions», spiega Sosa, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sosa: “Napoli forte, ma il futuro dipende da Conte. E serve chiarezza”

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