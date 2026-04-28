Sosa | Napoli forte ma il futuro dipende da Conte E serve chiarezza
Roberto Sosa, conosciuto come El Pampa, ha commentato la situazione del Napoli sottolineando la forza della squadra attuale. Ha aggiunto che il futuro del club dipende dall’intervento di Conte, e ha espresso la necessità di ottenere chiarezza sulle decisioni in corso. Le sue parole riflettono l’attaccamento alla squadra e la volontà di capire quale direzione verrà presa per il proseguo della stagione.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Roberto Sosa, per tutti El Pampa, guarda il Napoli con gli occhi di chi quella maglia l’ha amata davvero. E da Napoli non se n’è più andato. Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante azzurro analizza il presente e soprattutto il futuro del club, partendo da un punto chiave: la panchina. La Gazzetta dello Sport sottolinea come per Sosa tutto ruoti attorno alla scelta su Conte e agli obiettivi in Champions. «Bisogna capire chi sarà l’allenatore e che ruolo vorrà avere il Napoli in Champions», spiega Sosa, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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