Si parla di una possibilità per uno Stato di superare temporaneamente il limite del 3% nel rapporto deficit-PIL, con una deviazione stimata fino a 30 miliardi di euro. Per attuare questa misura, è necessario ottenere l’approvazione da parte dell’Unione europea. La Francia ha annunciato l’intenzione di prolungare il periodo di utilizzo degli eurodebiti, sollecitando un via libera da Bruxelles per questa manovra.

È prevista una deviazione temporanea fino a 30 miliardi, serve ok da Bruxelles. La Francia vuole «allungare» gli eurodebiti. In queste giornate di affannato e teso confronto con la Commissione a proposito di una deroga al Patto di stabilità, per mitigare l’impatto della crisi dei prezzi energetici, si sente parlare di un «piano B» che invece dovrebbe essere il Piano «A». Entrambi i piani si riferiscono alla clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità (Psc) che però, dopo la riforma del 2024, non è più soltanto quella «generale», già applicata nel 2020 per la crisi economica causata dal lockdown, ma quella «nazionale», che è l’unica grande novità del Patto riformato.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sforare il 3% da soli è possibile. Evitiamo la trappola tesa da Macron

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