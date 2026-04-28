Servono chiarimenti sulla comunicazione delle aziende sanitarie
In seguito alla recente nomina legata alla gestione della comunicazione delle strutture sanitarie di Parma, si richiedono chiarimenti ufficiali. Le autorità coinvolte devono fornire dettagli sulla designazione, mentre le aziende sanitarie si preparano a comunicare le novità all’utenza. La questione riguarda specificamente l’incarico attribuito e le modalità di gestione delle informazioni rivolte al pubblico. La comunicazione ufficiale al momento non è ancora stata diffusa.
“Servono chiarimenti sul nuovo incarico collegato alla gestione della comunicazione per l’Ausl e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma”. La richiesta arriva alla Regione Emilia-Romagna, con un’interrogazione a risposta immediata in aula, da Tommaso Fiazza Lega. “L’incarico - spiega il.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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