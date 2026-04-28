Sconto di 60 euro sulle bollette dell' energia elettrica l' iniziativa di Amg Gas

Amg Gas ha annunciato un'iniziativa che prevede uno sconto di 60 euro sulle bollette dell’energia elettrica, applicabile anche a chi non possiede il bonus sociale. L’azienda ha comunicato che questa riduzione si applica a tutti i clienti che non hanno un Isee superiore a 25 mila euro, in conformità con le disposizioni del “decreto bollette 2026”. La misura mira a ridurre i costi energetici per un’ampia clientela.

Sessanta euro di sconto sulle bollette anche per chi non beneficia del bonus sociale elettrico. Amg Gas ha lanciato l’iniziativa comunicando l’adesione alle misure previste dal “decreto bollette 2026” riconoscendo a tutti i clienti la riduzione a condizione che non abbiano un Isee superiore ai 25.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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