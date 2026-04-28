In provincia di Brindisi, i sindacati dei lavoratori del settore sanitario si sono riuniti per manifestare davanti alla sede dell'azienda sanitaria locale. La causa principale riguarda il mancato aggiornamento dei contratti, che potrebbe portare a un blocco degli stipendi fino a metà del 2027. La protesta si è concentrata sulla richiesta di chiarimenti e risposte riguardo alle modalità di gestione delle retribuzioni nel settore pubblico.

? Cosa sapere I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp protestano all'Asl di Brindisi.. Il mancato aggiornamento contrattuale rischia di bloccare gli stipendi fino a giugno 2027.. I lavoratori de La Nostra Famiglia si sono radunati ieri nel salone dell’Asl di Brindisi per un’assemblea sindacale unitaria, denunciando stipendi ridotti e carichi di lavoro che pesano sulla vita privata dei dipendenti. L’incontro, organizzato congiuntamente da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp, ha messo in luce una frattura profonda tra il personale sanitario e la gestione aziendale. Al centro della protesta c’è la mancata attuazione della delibera regionale numero 1490 del 2022, un provvedimento che avrebbe dovuto garantire l’applicazione del contratto Aiop-Aris Sanità Privata già da diversi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Brindisi: stipendi tagliati e il rischio di un blocco fino al 2027

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