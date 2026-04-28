Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) il 27 aprile 2026 si attesta a 0,427 euro per metro cubo standard (Smc). Questa cifra rappresenta il valore medio all’ingrosso del gas nel mercato, fornendo un riferimento per le transazioni di oggi. Non sono stati riportati altri dettagli o variazioni rispetto a precedenti rilevazioni.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 27 Aprile 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,427 €Smc. Questo valore è stato calcolato convertendo il prezzo di 45,52 euroMWh secondo il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc), fornendo così un riferimento più immediato per il mercato italiano. Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza alla stabilizzazione dopo un periodo di volatilità. Dal picco di inizio aprile, quando il prezzo aveva superato i 0,543 €Smc (pari a 58,06 euroMWh il 1 Aprile 2026), si è osservata una progressiva discesa, con valori che si sono assestati intorno a 0,427 €Smc negli ultimi giorni.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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