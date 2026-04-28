I Carabinieri di Piana hanno condotto un blitz in un caseificio abusivo, sequestrando 58 forme di formaggio. Durante le operazioni, è stata trovata una carcassa di tasso e sono stati individuati scarichi illegali, che hanno portato all’avvio di indagini ambientali. La scoperta ha portato al sequestro di materiali e all’apertura di un procedimento giudiziario. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti.

? Cosa sapere I Carabinieri a Piana sequestrano 58 forme di formaggio in un caseificio abusivo.. Il ritrovamento di una carcassa di tasso e scarichi illegali scatena indagini ambientali.. I Carabinieri della Compagnia di Tauro, coordinando un’operazione di controllo estesa a tutta l’area della Piana durante le recenti festività, hanno individuato un caseificio abusivo con 58 forme di formaggio sequestrate in una cella frigorifera infestata da insetti e sporcizia. L’intervento, che ha la partecipazione dell’ASP di Reggio Calabria, ha messo in luce una realtà igienico-sanitaria estremamente degradata. Oltre alle decine di prodotti lattiero-caseari destinati alla vendita, all’interno del locale è stata rinvenuta anche la carcassa di un tasso, animale selvatico protetto la cui detenzione risulta vietata dalle norme vigenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piana: caseificio sporco e carcassa di tasso, blitz dei Carabinieri

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