Un nuovo aggiornamento sulla serie A segnala che Pedro Rodríguez, nato nel 1987 a Santa Cruz de Tenerife, continua a dimostrare le sue abilità sul campo. Nonostante le sfide legate alla resistenza e alla durata di 90 minuti, il calciatore mantiene intatti i suoi fondamentali tecnici. La sua presenza resta costante e le sue capacità tecniche sembrano invariabili nel tempo, anche in età avanzata per il calcio professionistico.

2026-04-28 15:44:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: ‘San’ Pedro Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1987) Non si stanca mai di fare “miracoli”. L’ex di Barça, Chelsea e Roma È venuto in soccorso della Lazio contro l’Udinese (3-3). Entrò nella pausa, con 0-1 contro e ha finito per salvare un punto ‘in extremis’. La nazionale spagnola ha segnato il 2-1 all’80’ con un grande tiro con la bacchetta lunga da fuori zona e collegato a centerchut quello deviato Daniele Maldini per mettere la finale 3-3 in esso 95?. Il suo gol aveva un ‘premio’. Il “9” del laziale È, dal suo arrivo nel 2020-21, il giocatore che ha segnato più gol (17) uscendo dalla panchina.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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| Dal suo arrivo in #SerieA (stagione 20/21), nessun giocatore ha segnato più gol da subentrato rispetto a #Pedro (17) a pari merito con Lautaro. #AllRoundLazio | #Lazio x.com