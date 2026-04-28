Nextchem conquista la Cina | tecnologia italiana per nuovi impianti

Nextchem annuncia che la sua controllata Conser si è aggiudicata un incarico tecnico in Cina per la realizzazione di impianti di TMA. La notizia riguarda un progetto che coinvolge tecnologie italiane e ha come obiettivo la produzione di impianti specifici nel settore. L’accordo segna un passo importante per l’azienda nel mercato cinese, con l’obiettivo di espandere la propria presenza internazionale.

? Cosa sapere La controllata Conser di Nextchem ottiene un incarico tecnico per impianti di TMA in Cina.. La tecnologia proprietaria riduce i consumi di energia, vapore e acqua del sito produttivo.. La controllata Conser ha ottenuto un incarico tecnico in Cina per la realizzazione di un impianto produttivo di anidride trimellitica (TMA), consolidando il posizionamento di Nextchem nel mercato asiatico tramite l’applicazione di tecnologie proprietarie. L’operazione, che vede protagonista la divisione tecnologica del gruppo Maire, prevede la cessione di licenze, pacchetti di progettazione dei processi e la fornitura di servizi specialistici a favore di un importante operatore cinese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nextchem conquista la Cina: tecnologia italiana per nuovi impianti Notizie correlate Il ruolo della Cina nella tecnologia pulita italiana: da relazione ‘asimmetrica’ a interdipendenza strategica. L’analisiI rapporti economici tra Roma e Pechino sono fondamentali per la transizione energetica e industriale verso l’energia pulita dell’Italia ma finora –... La pasta italiana più forte delle crisi globali: l’export cresce e conquista nuovi mercatiNon solo regina delle tavole tricolore, la pasta italiana si conferma sempre di più regina anche dei mercati internazionali. Panoramica sull’argomento Maire: contratto per Nextchem in CinaLa società si è aggiudicata licensing, Process Design Package e fornitura di servizi tecnici da un importante player cinese per un nuovo impianto per la produzione di anidride trimellitica (TMA) in Ci ... borse.it Maire si rafforza in Cina: a Nextchem un progetto per un impianto di anidride trimellitica. Il 29 aprile la trimestraleNextchem applicherà la tecnologia proprietaria Nx Cinser C5+ per la produzione di anidride trimellitica con un processo continuo in grado di offrire un risparmio energetico significativo ... milanofinanza.it