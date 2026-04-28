Musetti ancora ko | netta sconfitta contro Lehecka saluta Madrid e perde un’altra posizione in classifica

Lorenzo Musetti si è fermato agli ottavi del Masters 1000 di Madrid, uscendo sconfitto in due set dal tennista ceco Jiri Lehecka, numero 14 nel ranking mondiale. L'incontro è durato un'ora e 15 minuti e si è concluso con i punteggi di 6-3 e 6-3. Con questa vittoria, Lehecka ha avanzato ai quarti di finale, mentre Musetti ha perso un'altra posizione in classifica.

Si interrompe agli ottavi la corsa di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. Il carrarino è stato nettamente sconfitto in due set dal ceco Jiri Lehecka, numero 14 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 15 minuti di gioco. Sfuma così la possibilità della semifinale con Jannik Sinner, ma anche un’altra posizione del ranking Atp: da lunedì prossimo Musetti sarà il numero 10 del mondo, scavalcato dal russo Daniil Medvedev. Le prospettive per il resto della stagione sul rosso impongono un cambio di marcia. Musetti si sta faticosamente riprendendo dal brutto infortunio agli Australian Open: è rientrato con due sconfitte su due tra Indian Wells e Montecarlo, si è rialzato raggiungendo i quarti a Barcellona, ma ora vede fermare la sua avventura a Madrid.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Musetti ancora ko: netta sconfitta contro Lehecka, saluta Madrid e perde un’altra posizione in classifica Notizie correlate Leggi anche: Lorenzo Musetti si schianta contro Lehecka a Madrid: miglior forma ancora tanto distante Montecarlo, Musetti non è ancora tornato: perde da Vacherot, la sconfitta pesa anche sulla classificaDopo la gioia per Matteo Berrettini, arrivano due sconfitte amare a Montecarlo: Lorenzo Musetti viene eliminato in due set dal padrone di casa... Contenuti utili per approfondire Montecarlo, Musetti non è ancora tornato: perde da Vacherot, la sconfitta pesa anche sulla classificaRoma, 24 apr. (Adnkronos) - La Settimana Velica Internazionale ha sciolto le vele: dopo l’anteprima di ieri con la parata delle Marine estere, questa mattina alle 10 l’Ammiraglio comandante Alberto ... ilfattoquotidiano.it DIRETTA/ Musetti Alcaraz (risultato finale 0-2), vittoria netta di Carlos (Atp Finals 2025, 13 novembre)La diretta Musetti Alcaraz verrà garantita anche in chiaro su Rai Due, l’altro appuntamento in tv è sui canali di Sky Sport mentre per la diretta streaming video dovrete rivolgervi a Rai Play o Now. ilsussidiario.net