Miracolo Samb | doppietta folle di Lonardo al 99? salva la squadra

Nel finale della partita, con il punteggio ancora in bilico, un giocatore della Samb ha segnato due gol in rapida successione all'ultimo minuto di recupero, portando il risultato sul 3-2. Questa doppietta ha permesso alla squadra di ottenere la vittoria e di conquistare la salvezza nella partita disputata al Benelli di Pesaro contro la Vis. La gara si è conclusa con una rimonta decisiva nei minuti finali.

? Cosa sapere Lonardo segna doppietta al 99' al Benelli di Pesaro salvando la Samb.. Il risultato 3-2 garantisce la salvezza ai biancorossi contro la Vis.. Il Benelli di Pesaro si è trasformato in un’arena di emozioni estreme il 27 aprile 2026, quando la Samb ha ribaltato un finale impensabile contro la Vis, passando dal rischio del playout a una salvezza miracolosa grazie a una doppietta di Lonardo al 98? e al 99?. In tre minuti di pura follia, tra il caldo di un pomeriggio da 25 gradi e l’intensità di un derby storico, i biancorossi hanno travolto i rivali con un 3-2 che ha lasciato il campo in uno stato di totale scompiglio emotivo. Tre minuti di delirio per la Samb e rabbia nelle strade di Pesaro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miracolo Samb: doppietta folle di Lonardo al 99? salva la squadra Notizie correlate Leggi anche: Samb incredibile salvezza: la Vis va sul 2-1 al 96’, Lonardo-gol al 98’ e al 99’ Samb, salvezza last second: festa improvvisata sotto la Nord per il pullman della squadra. Cori per LonardoSAN BENEDETTO Le vittorie più belle sono quelle che non ti aspetti, quelle che arrivano quando oramai anche la speranza - come diceva Foscolo - ti...