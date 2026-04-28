Messico arrestato El Jardinero | colpo al cartello Jalisco Nueva Generación

Le forze di sicurezza messicane hanno arrestato un sospetto ritenuto uno dei possibili eredi di “El Mencho”, figura di rilievo legata al cartello Jalisco Nueva Generación. L’operazione si è svolta nel Messico e rappresenta un altro intervento contro il gruppo criminale. Il sospetto, noto come “El Jardinero”, è stato fermato durante un’azione mirata delle autorità locali. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Catturato uno dei possibili eredi di “El Mencho”. Importante operazione delle forze di sicurezza messicane contro il cartello Jalisco Nueva Generación. Le unità speciali della Marina hanno arrestato Audias Flores Silva, conosciuto come “El Jardinero” e ritenuto uno dei possibili successori del boss Nemesio Oseguera, detto “El Mencho”. https:t.covFnD3unieL pic.twitter.comq8Gj4zxLVH — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026 L’uomo, considerato uno dei principali vertici dell’organizzazione criminale, è stato individuato nello Stato di Nayarit. Gli Stati Uniti avevano fissato una ricompensa da 5 milioni di dollari per la sua cattura e ne richiedono l’estradizione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Messico, arrestato “El Jardinero”: colpo al cartello Jalisco Nueva Generación Notizie correlate Arrestato in Messico Audias Flores Silva, uno dei capi del cartello della droga Jalisco Nueva GeneraciónL’esercito messicano ha arrestato Audias Flores Silva, uno dei capi di Jalisco Nueva Generación (CJNG), tra i più potenti cartelli della droga attivi... Terrore in Messico dopo la morte di El Mencho: guerra interna nel cartello Jalisco Nueva GenerationLa morte di Nemesio Ruben Oseguara Cervantes, detto 'El Mencho', rischia di aprire una pericolosa battaglia interna per la successione alla guida del... Contenuti di approfondimento Blitz delle forze speciali: arrestato El Jardinero, tra i boss del cartello di JaliscoAudias Flores Silva, noto come El Jardinero e ritenuto uno dei principali esponenti del Cartel Jalisco Nueva Generación, è stato arrestato in un’operazione della Marina messicana dopo mesi di indagi ... notizie.it L’esercito messicano ha arrestato uno dei capi del cartello della droga Jalisco Nueva GeneraciónL’esercito messicano ha arrestato Audias Flores Silva, uno dei capi di Jalisco Nueva Generación (CJNG), tra i più potenti cartelli della droga messicani. Flores Silva, noto anche come El Jardinero, ... ilpost.it