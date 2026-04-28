Durante la maratona, uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’alimentazione degli atleti, che spesso include l’assunzione di carboidrati liquidi. Recentemente, è stato evidenziato come uno dei corridori abbia consumato circa 230 grammi di carboidrati sotto forma di bevande durante la gara. Questa strategia alimentare ha contribuito a mantenere le energie durante tutta la corsa, che ha portato al raggiungimento di un record personale.

Una delle chiavi dell’exploit di Sabastian Sawe è la capacità di alimentarsi al meglio prima e durante la gara. Anche in questo senso nulla è lasciato al caso. Gli atleti del gruppo guidato da Claudio Berardelli, come tanti altri (per esempio quattro dei primi cinque di Londra, l’etiope Yomif Kejelcha escluso, che si appoggia alla spagnola Santa Madre), collabora con Maurten, azienda leader svedese con base a Göteborg. Alcuni loro specialisti, nel corso dell’ultimo anno, hanno seguito Sawe e il suo team in Kenya per 32 giorni, in sei diversi periodi. Lo hanno “allenato” a assorbire e tollerare (cioè digerire) il carico di grandi quantità di carboidrati liquidi, simulando prototipi di giorni-gara durante normali sedute di allenamento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maratona, la benzina in corsa: 230 grammi di carboidrati liquidi

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