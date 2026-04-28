LIVE Giro di Romandia 2026 Prologo in DIRETTA | Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?

Si conclude la diretta del prologo del Giro di Romandia 2026, con Godon che si presenta come una sorpresa e Pogacar che precede Roglic di un secondo. La corsa si è svolta oggi in Svizzera, e la prima tappa in linea è prevista già per domani. La gara ha visto protagonisti diversi corridori, con i tempi ufficiali che sono stati comunicati al termine dell'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale del prologo del Giro di Romandia 2026 termina qui! Il prossimo appuntamento con il grande ciclismo è già domani, con la prima tappa in linea di questa breve corsa a tappe svizzera. 17.30 Il primo azzurro è Lorenzo Germani, sedicesimo con 15 secondi di ritardo. Tiberi invece chiude la giornata odierna al ventunesimo posto con 17 secondi da Godon. 17.28 La classifica generale, ovviamente, rispecchia l’ordine di arrivo di questo prologo. Questa la top-ten: 1 GODON Dorian INEOS Grenadiers 3:35 2 OLIVEIRA Ivo UAE Team Emirates – XRG 0:06...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1? Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: trionfo a sorpresa di Godon! Pogacar e Roglic terminano appaiati Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon in testa con un super tempo. Roglic a ridosso dei migliori. Sale l’attesa per Pogacar Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere il Giro di Romandia 2026 in TV e streaming? Niente RAI, diretta solo su Eurosport e Discovery+; Startlist prologo Giro di Romandia 2026 oggi: orari, n. di partenza, tv, streaming; A che ora parte Pogacar? E Roglic, Lipowitz e Tiberi? Orari e startlist del prologo; Giro di Romandia | Prologo in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL PROLOGO 17.19 Tempi molto alti anche per Ben Swift (42 secondi di ritardo) e per Maullema (54 ... oasport.it Startlist prologo Giro di Romandia 2026 oggi: orari, n. di partenza, tv, streamingSi aprirà martedì 28 aprile, a Villars-sur-Glâne, il Giro di Romandia 2026 di ciclismo: in programma il prologo inaugurale con partenza ed arrivo nella ... oasport.it Giro di Romandia 2026, Dorian Godon si prende il prologo! Tadej Pogacar chiude quinto x.com Nuova bici da crono per Pogacar: risparmio di 2 watt a 50 all'ora Nel prologo con cui oggi scatta il Giro di Romandia, Tadej Pogacar userà per la prima volta una nuova bici Colnago, la TT2. Questa nuova bici da cronometro è già stata avvistata in allenamento - facebook.com facebook