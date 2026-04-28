LIVE Giro di Romandia 2026 Prologo in DIRETTA | Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?

Da oasport.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude la diretta del prologo del Giro di Romandia 2026, con Godon che si presenta come una sorpresa e Pogacar che precede Roglic di un secondo. La corsa si è svolta oggi in Svizzera, e la prima tappa in linea è prevista già per domani. La gara ha visto protagonisti diversi corridori, con i tempi ufficiali che sono stati comunicati al termine dell'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale del prologo del Giro di Romandia 2026 termina qui! Il prossimo appuntamento con il grande ciclismo è già domani, con la prima tappa in linea di questa breve corsa a tappe svizzera. 17.30 Il primo azzurro è Lorenzo Germani, sedicesimo con 15 secondi di ritardo. Tiberi invece chiude la giornata odierna al ventunesimo posto con 17 secondi da Godon. 17.28 La classifica generale, ovviamente, rispecchia l’ordine di arrivo di questo prologo. Questa la top-ten: 1 GODON Dorian INEOS Grenadiers 3:35 2  OLIVEIRA Ivo UAE Team Emirates – XRG 0:06...🔗 Leggi su Oasport.it

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