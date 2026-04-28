le stelle di branko le previsioni per tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 28 aprile 2026 Ariete Su la testa! Sarà un'ottima settimana, un indimenticabile passaggio da aprile a maggio, che inizia però con una difficile Luna opposta ai vostri pianeti. Non buttatevi subito nella mischia e aspettate che vi passi il nervoso, le relazioni che hanno uno sfondo emotivo possono risultare irrequiete ma i conflitti sono utili per liberare le tensioni accumulate. L'amore è molto passionale, ma c'è anche un assurdo stato di ansietà." One of This night", una di queste notti, la passione esploderà.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Oroscopo Branko Settimanale 20 26 Aprile 2026 Previsioni per Tutti i Segni Zodiacali

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