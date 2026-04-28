Due scarpe leggere, ciascuna sotto gli 100 grammi, sono al centro di un record storico nella corsa. Sono state indossate da un atleta durante la maratona, che ha concluso la gara in meno di due ore. La loro leggerezza ha attirato l’attenzione degli esperti, che hanno analizzato il ruolo di queste calzature nel risultato ottenuto. La corsa si è svolta in condizioni di clima favorevole e con un percorso pianeggiante.

Questo articolo non è un articolo sponsorizzato, di quelli in cui un’azienda paga un sito per un contenuto (che sul Post sono ben segnalati). Adidas non ha pagato il Post per questo articolo sulle sue nuove scarpe Adizero Adios Pro Evo 3, ma il fatto che il Post ne stia scrivendo – dopo che quelle scarpe hanno contribuito a far correre in un giorno due maratone in meno di due ore – è ovviamente parte del piano di Adidas. Le Adizero Adios Pro Evo 3, che costano 500 euro e pesano 97 grammi, sono infatti un avanzatissimo modello di scarpe da corsa. Di quelle, fatte anche da altre aziende, ormai note come “super scarpe”: le più performanti ed estreme, in genere con una piastra in carbonio nell’intersuola, che è la parte tra suola e tomaia.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le scarpe che hanno corso la maratona in meno di due ore

Le SCARPE NIKE che CURANO LA MENTE

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