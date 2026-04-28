Lazio-Udinese finale folle all’Olimpico | Maldini salva i biancocelesti con il 3-3 al 95?

La partita tra Lazio e Udinese si è conclusa con un risultato di 3-3 all’Olimpico, dopo una sfida ricca di emozioni e vari capovolgimenti di fronte. La gara è rimasta aperta fino all’ultimo secondo, con le squadre che hanno segnato nel tempo di recupero. Un episodio chiave ha visto Maldini intervenire in extremis per evitare la sconfitta ai biancocelesti, che così hanno conquistato un punto importante, agganciando il Bologna in classifica.

Gol, emozioni e colpi di scena fino all’ultimo secondo. Allo Stadio Olimpico,Lazio e Udinese danno vita a un pirotecnico 3-3 che tiene tutti con il fiato sospeso fino al recupero. A salvare i biancocelesti è Daniel Maldini, che al 95’ trova il gol del pareggiodopo un finale al cardiopalma. Un punto prezioso per la squadra di Maurizio Sarri, che aggancia così il Bologna in classifica. La gara si apre con un’Udinese aggressiva, capace di mettere subito in difficoltà i padroni di casa. A sbloccare il match è Kingsley Ehizibue, che al 18’ trova il gol del vantaggio con una conclusione potente. I friulani continuano a spingere, mentre la Lazio fatica a reagire.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lazio-Udinese, finale folle all’Olimpico: Maldini salva i biancocelesti con il 3-3 al 95? Notizie correlate Follia all'Olimpico: Maldini salva la Lazio al 96', con l'Udinese è un 3-3 da brividiLazio-Udinese 3-3 RETI : 18'pt Ehizibue, 5'st Pellegrini, 35'st Pedro, 41'st e 48'st Atta, 51'st Maldini. Lazio-Udinese 3-3, finale folle all'OlimpicoAGI - Pareggio pirotecnico tra Lazio e Udinese nel posticipo della 34esima giornata di Serie A. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lazio-Udinese 3-3; Serie A, Lazio-Udinese 3-3: finale folle all'Olimpico, Maldini riacciuffa i friulani al 95esimo; Lazio-Udinese 3-3, finale folle all'Olimpico; Lazio-Udinese 3-3, pagelle: Pedro (7,5) fa un capolavoro, Maldini (7) al posto giusto, Atta (7,5) elegante. Lazio-Udinese 3-3: gol, ribaltoni e un finale folle all’OlimpicoDiretta Lazio-Udinese di lunedì 27 aprile 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Serie A, Lazio-Udinese 3-3, Maldini la riagguanta nel finalePartita con un finale pieno di emozioni, ribaltamenti di fronte e gol. Finisce 3-3 all'Olimpico tra Lazio e Udinese con Maldini che la riagguanta al 95'. La squadra di Sarri con questo pounto sale a 4 ... tg24.sky.it Serie A, Lazio-Udinese 3-3: doppietta di Atta, gol di Ehizibue, Pellegrini, Pedro e Maldini Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-34-campionato-inter-napoli-milan-juventus-como- facebook Lazio-Udinese, Sarri: "Un mio ritorno al Napoli E' fantacalcio" #SkySport #SkySerieA x.com