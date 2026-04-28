Paola Egonu segue un regime alimentare studiato per sostenere le sue performance sportive, prestando attenzione alla nutrizione e alla gestione dell’energia. La sua routine prevede un equilibrio tra pasti mirati e momenti di comfort food, senza rinunciare a ingredienti che le danno energia e ristoro. La sua alimentazione si basa su scelte precise e costanti, fondamentali per il recupero e la resistenza durante gli allenamenti e le competizioni.

Nutrizione e routine alimentare nell’alta prestazione: come Paola Egonu gestisce dieta, energia e recupero in modo mirato e costante. La storia di Paola Egonu va oltre il campo da pallavolo e si inserisce in un contesto più ampio, in cui sport, identità e società si intrecciano continuamente. Considerata una delle schiacciatrici più forti al mondo, è diventata un punto di riferimento per la Nazionale italiana e per i club in cui ha giocato, ma anche una figura molto presente nel dibattito pubblico, tra ammirazione e forte esposizione mediatica. Accanto ai risultati sportivi, anche l’alimentazione ha un ruolo centrale nella sua carriera: la sua dieta è organizzata in più pasti al giorno e adattata ai carichi di allenamento.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - La dieta di Paola Egonu e il comfort food a cui non rinuncia

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